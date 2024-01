Renault desiste de avançar com entrada em bolsa de unidade de elétricos

A Renault abandonou os planos de colocar em bolsa a sua unidade de negócios de veículos elétricos e software, a Ampere, indicou esta segunda-feira a fabricante automóvel gaulesa.A empresa justifica a decisão com o "fraco apetite" do mercado, numa altura em que se verifica um abrandamento na procura de veículos elétricos, e assinala que a geração de "cash-flow" acima do esperado lhe permite financiar a unidade de negócios sem recorrer à colocação em bolsa.O CEO do grupo francês, Luca de Meo (na foto), pretendia uma avaliação da Ampere entre os oito mil milhões e os 10 mil milhões de euros, um valor que era bastante próximo da capitalização bolsista da Renaul, atualmente nos 10,1 mil milhões de euros.A intenção do grupo era de avançar com a Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) no primeiro semestre deste ano.Após anos consecutivos de forte crescimento, o setor automóvel começa a ver sinais de um abrandamento na procura. A Tesla, por exemplo, indicou na apresentação de resultados anuais, na semana passada, que antevê uma taxa de crescimento "significativamente mais baixa" este ano."Não pensava que o IPO fazia muito sentido logo à partida", refere o analista Daniel Roeska, da Bernstein, à Bloomberg. "A decisão mostra que a Renault está disposta a adaptar a execução do seu plano estratégico e 'ouvir' o que o mercado diz", acrescenta.O IPO da Ampere, que era apontado como um dos maiores de 2024, era visto como podendo marcar um ponto de viragem depois de um ano particularmente fraco em termos de entradas em bolsa.