Após melhor ano de sempre, BMcar quer faturar 570 milhões em três anos

A BMcar, concessionária da BMW e Mini, traçou como objetivo superar os 570 milhões de euros em volume de negócios no triénio 2022-2024, graças a vendas de "perto de 12 mil viaturas" e "cerca de 115 mil ordens de intervenção na área do após-venda".As metas fazem parte do Plano Estratégico BMcar 2022-2024 "Out of Your Mind", assinala a empresa em comunicado.No ano passado, a BMcar aumentou o volume de negócios em 23%, para 172 milhões de euros, atingindo um recorde de faturação. A concessionária que está presente no Porto, Braga, Barcelos, Póvoa de Varzim e Viana do Castelo, apostou forte no canal online durante a pandemia. No ano passado, a empresa, que é detida pela Gomima (70%), da família Barros Rodrigues, Always The First (20%), do empresário Capa Pereira, e com uma participação de 10% pelo empresário António Faria Campos, vendeu 3.531 viaturas e faturou mais de 21 milhões de euros na área do após venda."O nome do nosso novo Plano Estratégico, Out of Your Mind, não é ingénuo. Estamos a atravessar uma forte transformação do setor automóvel a vários níveis, como no caso do produto, como se distribui, como se realizam os negócios. Será um período de tempo que nos irá obrigar a adaptarmo-nos de uma forma ainda mais rápida a esta nova realidade", diz Pedro Rodrigues, CEO da BMcar, citado no comunicado"O Grupo BMcar está preparado para dar uma resposta em linha com as necessidades atuais e futuras do setor automóvel. Os últimos anos foram especialmente desafiantes, mas não nos impediram de apostar no crescimento do Grupo com novas áreas de negócio, novos espaços físicos e digitais, serviços ainda mais personalizados, bem como novos recordes de faturação", sublinha.