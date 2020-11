ARAN pede suspensão do pagamento do selo do carro para os usados em stock

A Associação Nacional do Ramo Automóvel (ARAN) apresentou uma proposta à Comissão de Orçamento e Finanças e a diversos partidos para que o Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) suspenda a tributação do Imposto Único de Circulação (IUC) sobre os veículos usados que estão em stock até ao momento da venda.



A proposta, defende a associação, permitiria "reduzir os encargos fiscais e melhorar a tesouraria das empresas" de comercialização de veículos usados, refere o comunicado divulgado esta sexta-feira



A ARAN assinala que a proposta "seria semelhante à suspensão do imposto IMT [Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis] no setor imobiliário, enquanto o imóvel não é vendido".



"A liquidação do IUC deveria ser apenas paga pelo cliente final/comprador do automóvel e não imputado antes ao comerciante, enquanto este estiver com o veículo em stock. Esta é uma medida que não penaliza o Orçamento de Estado, sem perda de receita para o Estado, e é uma grande ajuda para a tesouraria das empresas" defende Rodrigo Ferreira da Silva, presidente da ARAN, citado no comunicado.





Recentemente, a ARAN criticou também a proposta do PS para uma redução ainda maior no Imposto Sobre Veículos (ISV) aplicado aos usados importados da União Europeia (UE), considerando que "estimula a importação e prejudica o setor automóvel nacional" e, consequentemente, "vai afetar a retoma económica e a renovação do parque automóvel".