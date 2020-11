Associação automóvel critica proposta do PS que favorece importação de usados

A proposta do PS de alteração ao Orçamento do Estado que alarga o desconto no ISV de carros usados importados da União Europeia em função da idade é alvo de fortes críticas pela Associação Nacional do Ramo Automóvel (ARAN).



Em comunicado, a associação considera que a proposta socialista "estimula a importação e prejudica o setor automóvel nacional". A ARAN salienta que a redução do Imposto Sobre Veículos (ISV) sobre veículos importados "vai afetar a retoma económica e a renovação do parque automóvel".





A associação defende, ao invés, que seja criado o registo profissional obrigatório de comerciantes de veículos automóveis, para evitar "a evasão fiscal e a concorrência desleal" e que se avance para a redução do ISV, bem como a implementação de "uma estratégia integrada de retoma do setor automóvel".

"Está em causa a sobrevivência do setor automóvel. O setor automóvel está motivado para lutar contra todas as dificuldades, mas esta retoma só será possível com a implementação de medidas de apoio por parte do Governo", afirma, citado no comunicado, o presidente da ARAN, Rodrigo Ferreira da Silva.



"O alívio dos impostos à importação de carros usados vai agravar o fosso fiscal, estimulará a importação e acentuará as diferenças e favorecendo a economia de outros países em detrimento da nacional", acrescenta.

"Esta proposta tornará ainda mais apelativa a compra de um carro importado usado, em termos económicos, comparativamente a um carro novo em Portugal e quanto mais caro o carro, maior poderá ser a diferença. Esta diferença será acentuada se a proposta do PS for aprovada. É imperativo equilibrar o jogo, defender o registo profissional obrigatório de comerciantes de veículos automóveis e a aposta na redução do ISV", reforça ainda.