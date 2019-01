Autoeuropa com novo recorde na mira

Após ter fechado 2018 com um recorde de produção por larga margem - os mais de 223 mil veículos do ano passado comparam com os 138.190 do anterior recorde, de 1998 - a Autoeuropa tem em vista um novo recorde absoluto este ano que deverá a produção automóvel portuguesa a superar pela primeira vez a fasquia das 300 mil unidades.