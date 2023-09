Partilhar artigo



Há pelo menos quatro empresas do Parque Industrial da Autoeuropa que vão recorrer ao "lay-off" durante a paragem de produção da fábrica da Volkswagen em Palmela, duas das quais com um corte de 33% dos salários.



A informação foi avançada ao Negócios pelo coordenador das Comissões de Trabalhadores do Parque Industrial da Autoeuropa, Daniel Bernardino, após uma reunião que serviu para iniciar o levantamento ...