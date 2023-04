Automóveis estão 22,6% mais caros do que em 2019

Comprar um carro novo no segmento dos utilitários custa, em média, mais 22,6% face a 2019, de acordo com uma análise do DN/Dinheiro Vivo, publicada esta terça-feira.



Os cálculos foram feitos com base na evolução dos valores dos cinco modelos mais vendidos nos últimos quatro anos em Portugal, com o jornal a concluir que as diferenças chegam a ser superiores a 5 mil euros entre os que ocupam o top de vendas nacional.



A título de exemplo, o preço base de um Renault Clio a gasolina era de 17.790 euros em 2019, ao passo que hoje aquele que foi o quinto automóvel mais vendido em Portugal no ano passado, custa 20.415 euros (+2.625 euros ou +14,7%).



Mas há variações maiores, como a do Dacia Sandero (+37,5%) e do Volkswagen Polo (+33,8%), cujos preços subiram, respetivamente, 3.178 euros e 5.632 euros, devido, entre outros fatores, às perturbações na cadeia de abastecimento e transporte e à escassez de componentes.