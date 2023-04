Leia Também Carros elétricos mais vendidos em janeiro em Portugal com líder inesperado

Nos primeiros três meses deste ano foram entregues 52.191 ligeiros de passageiros novos em Portugal, mais 49,6% do que em igual período do ano passado. Este foi, aliás, o melhor trimestre desde junho de 2019, ainda antes da pandemia da covid-19.A Peugeot continua a liderar com larga margem ao matricular 6.110 veículos, mais 36% do que um ano antes. A "marca do leão" é agora secundada pela conterrânea Renault, que liderou o mercado nacional durante mais de duas décadas. A "fabricante do losango" viu as entregas crescerem 77,4%, para 3.848 unidades.A fechar o pódio surge a Mercedes-Benz, que há um ano era vice-líder, com 3.483 veículos, uma subida de 32,6%.Seguem-se outras duas marcas alemãs: a BMW, com 3.442 unidades e um crescimento de 33,6%, e a Volkswagen, que mais do que duplicou as entregas, para 3.273 viaturas.A Toyota, que há um ano ocupava o quarto lugar, caiu para a sexta posição apesar de um aumento de 33,5%, para 3.223 unidades.Com forte crescimento, a Dacia ocupa o sétimo posto com 3.138 veículos, um crescimento de 97,1%, superando a Citröen, que subiu as entregas em 24,1%, para 2.701 unidades.A fechar o Top 10 encontram-se a Seat, com 2.372 viaturas (+67%), e a Opel, com 2.358 carros (+127,4%).A ameaçar estrear-se no lote das 10 marcas mais populares está a Tesla. A fabricante de carros elétricos de Elon Musk aumentou as entregas em 280,6%, para 2.097 unidades. Há um ano era apenas 18.ª, com 551 veículos.Nota ainda para os fortes crescimentos da Mazda, que mais do que triplicou as entregas, para 475 veículos, bem como para a MG, que aumentou as matrículas em 645,5%, passando de 33 para 246 unidades.Ainda com crescimentos a três dígitos surgem a Alfa Romeo, que quintuplicou os veículos entregues, para 130, a Suzuki, Aiways e Lamborghini.Por último, merece referência a matrícula de um McLaren, algo que não sucedia há bastante tempo.