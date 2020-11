Automóvel: Queda de 23% não retira Portugal da elite produtora

Mesmo com as quedas a dois dígitos nos volumes de produção, as duas maiores fábricas nacionais vão registar um dos três melhores anos de sempre. A ACAP assegura que Portugal não perderá o estatuto de país produtor automóvel.

