Bruxelas aprova fusão da Fiat Chrysler e PSA

A Comissão Europeia já deu o seu aval à junção das fabricantes automóveis Fiat Chrysler e PSA, que superam desta forma aquele que parecia o maior obstáculo a que estas formem o quarto maior fabricante do mundo.





A Comissão Europeia considera que o compromisso destas empresas em produzirem carros nas instalações em França e Espanha para a Toyota Motor, assim como a abertura da rede de reparações aos seus rivais, eliminam as preocupações acerca de um eventual excesso de poder que podia resultar desta união.





Na visão da comissária europeia encarregue da pasta da Concorrência, Margrethe Vestager, os compromissos assumidos por estas duas empresas "vão facilitar a entrada e expansão de um mercado de carrinhas pequenas comerciais", o que é "importante para muitas pequenas e médias empresas em torno da Europa".





A aprovação da União Europeia chega mais de 12 meses após estas empresas terem anunciado o acordo para se combinarem, passando a operar sob a insígnia Stellantis. Estas intenções devem agora retornar à discussão dentro da própria empresa nas próximas reuniões de acionistas, marcadas para o dia 4 de janeiro.





A operação de fusão deverá estar concluída no primeiro trimestre do próximo ano, de acordo com o calendário definido pelos dois grupos.





Apesar da boa-nova, estas empresas não estão a ter um dia feliz em bolsa – como, aliás, acontece com a maioria das cotadas, já que o sentimento negativo é generalizado nas várias praças europeias, numa altura em que a nova estirpe de coronavírus assusta os investidores. A Fiat Chrysler cai 2,42% para os 14,176 euros, depois de ter chegado a afundar mais de 4%. A Peugeot Citroen já derrapou 6,31%, apesar de também estar a cair 2,61%.