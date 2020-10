PSA vende 7% da Faurecia por 308 milhões

de uma colocação de capital aberto a privados através da constituição acelerada do registo de intenções de aquisição (

e entrega desta alienação deverão ocorrer no dia 2 de novembro

reservado a investidores institucionais" e avalia a Faurecia em aproximadamente 4.400 milhões de euros."A receita resultante desta alienação será distribuída pelos acionistas da Stellantis, juntamente com uma distribuição em espécie dos restantes 39% da participação na Faurecia, em conformidade com o anunciado a 14 de setembro de 2020", indica a PSA.Esta alienação faz parte das "medidas tomadas para garantir que a Stellantis não venha a adquirir o controlo da Faurecia, de acordo com as disposições do acordo de fusão original. Isto deverá facilitar a obtenção das aprovações regulatórias necessárias relacionadas com a fusão", assinala.A liquidaçãode 2020, conclui o comunicado.A PSA e a Fiat Chrysler indicaram, na véspera, que mantêm a expectativa de conclui a fusão no primeiro trimestre do próximo ano, dando origem ao quarto maior grupo automóvel mundial.Em setembro, a fabricante francesa e o grupo italo-americano aceitaram a adoção de remédios para responder às preocupações levantadas pelas autoridades de concorrência europeias, que haviam manifestado reservas no que toca ao mercado de comerciais ligeiros, onde os fois grupos teriam uma posição dominante em em 14 Estados-membros e no Reino Unido, incluindo Portugal.A fusão anunciada em outubro do ano passado e cujo memorando de entendimento foi formalizado no final de 2019 dará origem ao quarto maior grupo fabricante automóvel do mundo.A proposta de fusão entre iguais prevê que Carlos Tavares assuma o cargo de CEO da nova "gigante" do setor automóvel, sendo que o novo grupo terá a designação de Stellantis Os dois fabricantes frisaram, contudo, que esta designação será apenas para efeitos corporativos, indo manter-se os nomes das atuais marcas automóveis.