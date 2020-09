PSA e Fiat Chrysler aceitam remédios para ter luz verde de Bruxelas à fusão

O Grupo PSA (Peugeot, Citroën, DS e Opel), liderado por Carlos Tavares, e a Fiat Chrysler Automobiles (FCA) apresentaram esta sexta-feira propostas de concessões para responder às preocupações da autoridade da concorrência europeia sobre a fusão dos dois fabricantes automóveis, avança a Reuters.



O site da Comissão Europeia indica que foi apresentado um documento pelos dois fabricantes automóveis apresentando concessões e alterações aos moldes da fusão, que dará origem ao quarto maior grupo automóvel mundial.



As preocupações das autoridades europeias incidem sobre os veículos comerciais ligeiros em 14 Estados-membros e no Reino Unido. Isto porque as quotas de mercado dos dois grupos combinadas colocaria em risco a concorrência nesses países, entre os quais se conta Portugal.



A fusão anunciada em outubro do ano passado e cujo memorando de entendimento foi formalizado no final de 2019 dará origem ao quarto maior grupo fabricante automóvel do mundo.



O CEO da PSA, Carlos Tavares, indicou em abril que o processo de fusão estava a ser "acelerado" pelas equipas de ambas as empresas e que a pandemia da covid-19 não alterou o calendário previsto para a concretização do negócios.



A proposta de fusão entre iguais prevê que Carlos Tavares assuma o cargo de CEO da nova "gigante" do setor automóvel, sendo que o novo grupo terá a designação de Stellantis.



Os dois fabricantes frisaram, contudo, que esta designação será apenas para efeitos corporativos, indo manter-se os nomes das atuais marcas automóveis.



