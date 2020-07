Gigante automóvel fruto da fusão PSA-Fiat já tem nome: Stellantis

O grupo PSA (Peugeot, Citroën e Opel) e a Fiat Chrysler Automobiles (FCA) revelaram esta quarta-feira que a entidade que irá nascer da sua fusão - e que será o quarto maior grupo automóvel mundial - vai-se chamar Stellantis.



Os dois fabricantes frisaram que esta designação será apenas para efeitos corporativos, indo manter-se os nomes das atuais marcas automóveis.



A operação de fusão, que está a ser alvo de uma investigação aprofundada pela autoridade da concorrência europeia, deverá estar concluída no primeiro trimestre do próximo ano, de acordo com o calendário definido pelos dois grupos.



No comunicado é explicado que o nome Stellantis tem origem no verbo stello em latim, que significa "iluminar com estrelas".



A nova empresa, uma fusão entre iguais, terá o português Carlos Tavares, CEO da PSA, como presidente executivo.