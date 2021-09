Carlos Ghosn diz que se quer ver livre de ações da Renault após saída da Nissan

O antigo diretor-geral da aliança Renault-Nissan, que engendrou uma rota de fuga para escapar do Japão, voltou à carga para criticar as empresas. Desta vez, a propósito da republicação do seu livro de memórias, não escondeu a vontade de vender as ações que detém da Renault.

