Carros elétricos vão ser tributados mas incentivo ao abate fica adiado

A proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE 2023) no que respeita ao setor automóvel conta com alterações nas tributações autónomas, baixando as taxas aplicáveis a híbridos plug-in e veículos a gás. Para as empresas, estes automóveis passarão a pagar taxas de 2,5%, 7,5% e 15%, dependendo dos preços dos veículos.





...