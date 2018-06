CEO da Audi entre os suspeitos do escândalo das emissões de poluentes

A casa do presidente executivo da Audi foi alvo de buscas esta segunda-feira. Rupert Stadler está entre os suspeitos no caso das emissões de poluentes.

O presidente executivo da Audi, Rupert Stadler (na foto), consta agora na lista dos suspeitos envolvidos no caso das emissões de poluentes. A casa do responsável foi mesmo alvo de buscas, revelaram as autoridades alemãs, citadas pela Bloomberg.

Além de Rupert Stadler, houve mais um responsável do conselho de administração da Audi alvo de buscas domiciliárias, revela a agência de informação americana. Sob investigação estará Bernd Martens, responsável da Audi pela área de compras, segundo uma fonte próxima do processo que pediu anonimato, uma vez que as autoridades judiciais ainda não identificaram o segundo suspeito.

Ambos os responsáveis são suspeitos de fraude e de falsificação de documentos relacionados com as vendas de carros a gasóleo na Europa.

A Bloomberg revela que Bernd Martens liderou uma equipa na Audi que tinha como missão gerir a crise que assolou o grupo.

Em causa está o caso de manipulação de dados das emissões de poluentes por parte do grupo Volkswagen, em 2015. Este escândalo, que levou o antigo CEO a ser acusado de fraude, já custou cerca de 25 mil milhões de euros à construtora alemã em processos na justiça e reparação de viaturas. O grupo reconheceu que equipou 11 milhões dos seus veículos ‘diesel’ com 'software' que falsificava os resultados dos testes de poluição e ocultava as emissões de óxidos de nitrogénio superiores a 40 vezes os padrões permitidos.