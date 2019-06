CEO da Nissan apoia fusão FCA-Renault mas quer rever aliança com franceses

O presidente e CEO da Nissan acredita que a fusão entre o grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e a Renault poderá ser benéfica, mas adverte que a operação levará a uma "revisão de fundo" da atual aliança da Nissan com a fabricante automóvel francesa.







No entanto, Saikawa ressalva que "a fusão, se concretizada, mudará significativamente a estrutura do nosso parceiro Renault. Isso exigirá uma revisão de fundo da atual relação entre a Nissan e a Renault".



"Do ponto de vista de proteger os nossos interesses, a Nissan irá analisar e avaliar as relações contratuais existentes e a forma como deveremos operar no futuro", conclui.



O grupo FCA propôs, a 27 de maio, uma fusão "de iguais" com a Renault. A empresa resultante seria o terceiro maior grupo automóvel mundial e, caso abrangesse também a Aliança da Renault com a Nissan e Mitsubishi, daria origem ao líder mundial no setor, com vendas anuais de mais de 15 milhões de veículos.



A administração da Renault reúne esta terça-feira para decidir se inicia negociações formais com o grupo FCA para a fusão proposta pelo grupo italo-americano.