Estado francês nega novas negociações para fusão da Renault com a Fiat

O Estado francês negou esta sexta-feira que as negociações para uma fusão entre a Renault e o grupo FCA tenham sido retomadas. E garante que só com o apoio da Nissan poderá haver algum avanço.

O responsável pela agência que gere as participações empresariais do Estado francês negou esta sexta-feira que as negociações para uma fusão entre a Renault e o grupo FCA (Fiat Chrysler Automobiles) tenham sido retomadas. As declarações surgem após notícias, na semana passada, de que os dois fabricantes automóveis estariam a negociar novamente a operação que fracassou em junho.