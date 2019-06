Renault e Fiat Chrysler chegam a acordo provisório para a fusão

As fabricantes automóveis Renault e Fiat Chrysler conseguiram um acordo provisório com vista a uma fusão, depois de ultrapassadas potenciais dificuldades apontadas pelo governo francês, avançou a Reuters.

A Fiat Chrysler Automobiles (FCA) terá alcançado um acordo provisório com o Estado francês sobre os termos do seu projeto de fusão com a Renault, avançou a Reuters citando uma fonte próxima das negociações e que pediu o anonimato.

Apesar desse acordo provisório, o projeto continua a ser analisado e as negociações prosseguem esta noite – começaram às 17:00 de Lisboa – entre os administradores dos dois grupos automóveis, sublinha por seu lado o Le Parisien.

O governo francês, que detém 15% da Renault, quis obter garantias quanto à manutenção dos empregos na fabricante automóvel e quanto ao papel que a companhia terá em termos de governança numa estrutura combinada, uma vez que a Fiat Chrysler propôs uma fusão de 50/50. Essas garantias pedidas por França parecem ter sido atendidas, comunicou a referida fonte à Reuters.



No entanto, a Bloomberg avançou entretanto que não há qualquer acordo e que a Fiat já retirou mesmo a sua proposta.