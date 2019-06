“Concept cars” da BMW deslumbram em Munique

A BMW apresentou seis novos modelos em Munique, a 25 de junho. Mas foram os “concept cars” e uma “concept moto” que roubaram as atenções.

A BMW apresentou, a 25 de junho, seis novos modelos em Munique. Mas, no final do dia, foram os "concept cars" e uma "concept moto" que centraram as atenções dos presentes.

O grupo automóvel bávaro revelou ao mundo o Série 8 Grand Coupe, os novos M8 em versão coupe e descapotável, o novo Série 1, o novo Série 3 e o X1. Mas as "estrelas" do dia foram mesmo as propostas futuristas da marca (ver galeria em cima).