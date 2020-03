Concessão da rede Mobi.e com 13 interessados

O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, revelou que o concurso para a concessão da rede Mobi.e teve 13 propostas.

O concurso para a concessão da rede de carregadores para carros elétricos Mobi.e somou 13 propostas. A informação foi divulgada esta quarta-feira, 11 de março, pelo ministro do Ambiente, Matos Fernandes, no Parlamento.





"Foram apresentadas propostas por parte de 13 concorrentes para a concessão dos últimos carregadores diretamente explorados pela Mobi.e" no âmbito do concurso que terminou no passado dia 2 de março, referiu o responsável que está a ser ouvido na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.