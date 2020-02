Conheça os sete finalistas do Carro do Ano 2020

O Júri composto por 19 jornalistas em representação de vários órgãos de comunicação social portugueses, entre os quais o Negócios, já escolheu os sete finalistas que passam à ronda seguinte da eleição do Carro do Ano em Portugal.

Depois de um período alargado de testes de estrada com 28 automóveis a concurso na 37ª Edição do concurso Essilor Carro do Ano 2020/Troféu Volante de Cristal, o Júri, composto por 19 jornalistas em representação de vários órgãos de comunicação social portugueses, entre os quais o Jornal de Negócios/Negocios.pt, já escolheu os sete finalistas que passam à ronda seguinte da eleição do Carro do Ano em Portugal.