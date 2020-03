Peugeot 208 eleito Carro do Ano Europeu 2020

O Peugeot 208 foi hoje eleito Carro do Ano Europeu (Car of the Year 2020) com um total de 281 votos. O utilitário francês mereceu o consenso da maioria dos 60 jurados independentes de 23 países europeus, mas os modelos elétricos não ficaram muito distantes na votação.





O Tesla Model 3 ficou em segundo lugar com 242 votos e o Porsche Taycan ocupou a posição seguinte com 222 votos. Os restantes sete candidatos da lista final ocuparam as posições seguintes por esta ordem: Renault Clio, Ford Puma, Toyota Corolla e BMW Série 1.





Esta é a terceira vez que a Peugeot vence na história mais recente do concurso ‘Car of The Year’: em 2002 (com o 307), 2014 (com o 308) e em 2017 com o SUV 3008.





A escolha dos jurados baseou-se em critérios de design, conforto, segurança, comportamento, desempenho, funcionalidade, requisitos ambientais, prazer de condução e preço dos modelos a concurso.

Entretanto, esta quinta-feira, 5 de março, será anunciado em Lisboa o vencedor do Essilor Carro do Ano Nacional/ Troféu Volante de Cristal 2020, no qual o Jornal de Negócios/Negocios.pt participa na qualidade de jurado.

A lista final inclui os modelos BMW Série 1, Kia XCEED, Mazda3 HB, Opel Corsa, Peugeot 208, Skoda Scala e Toyota Corolla.