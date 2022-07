Controlauto chega a acordo para comprar Globaltest

A Controlauto, empresa do grupo Brisa que presta serviços de inspeção técnica a veículos automóveis ligeiros e pesados em Portugal, chegou a acordo para a aquisição da Globaltest, que opera na mesma área da inspeção de veículos na região Norte do país.



A aquisição da empresa Auto-Chavemor, que opera sob a marca Globastest, já foi notificada à Autoridade da Concorrência, afirmando a Controlauto que aguarda a sua aprovação para a conclusão do negócio. O valor da aquisição não foi divulgado.



Eduardo Ramos, presidente do conselho de administração da Controlauto, salienta que "a aquisição da Globaltest é relevante para a consolidação da liderança da Controlauto e do seu compromisso com a segurança rodoviária dos automobilistas portugueses".

Esta operação, explica a empresa, faz parte dos planos de crescimento da Controlauto e do grupo Brisa, já que a rede de centros de inspeção Controlauto "será mais abrangente do ponto de vista geográfico, designadamente no Norte do País, onde a Globaltest opera 5 centros de inspeção automóvel, com uma experiência de quase 30 anos".



Com esta operação, a Controlauto, constituída em 1993, afirma que "pretende aumentar a sua capacidade de acesso dos portugueses a um serviço de inspeção automóvel de elevada qualidade a mais portugueses, com impacto na segurança rodoviária e na redução da pegada de carbono do tráfego automóvel".