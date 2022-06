Via Verde e BP fecham parceria para atribuir descontos

Leia Também Via Verde acusa ACP de desconhecimento sobre reconfiguração da sua oferta

A partir de 5 de julho, os clientes da Via Verde com cartão de fidelização da BP (BP premierplus ou Poupa Mais) vão poder abastecer nos postos de abastecimento da marca em Portugal e acumular, mensalmente, descontos em saldo Via Verde, também dedutíveis em saldo de portagem na rede Brisa.Em comunicado, divulgado esta segunda-feira, a Via Verde explica que, ao abrigo da parceria com a BP, os clientes que já tenham subscrito ou que venham a subscrever as modalidades Via Verde Mobilidade ou Via Verde Mobilidade Leve, em vigor desde janeiro, e que sejam clientes dos programas de fidelização da BP vão poder acumular um euro em saldo Via Verde por cada abastecimento de 20 litros de combustível simples em qualquer posto de abastecimento da marca em Portugal Continental. Um valor que sobe para dois euros no caso de se tratar do BP Ultimate com tecnologia ACTIVE.Excluindo os cartões Frota BP Plus e BP+Aral, o benefício é acumulável com todas as ofertas comerciais daquela petrolífera, sendo que cada desconto poderá ser utilizado a partir do mês seguinte, podendo o saldo global acumulado ser consultado na aplicação da Via Verde."Esta parceria surge na sequência da reformulação e simplificação da oferta da Via Verde, efetivada no início deste ano, que visou também o reforço dos serviços de mobilidade e dos benefícios comerciais para os seus clientes", refere a Via Verde, que conta atualmente com mais de 2,9 milhões de clientes em Portugal.