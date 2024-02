Lançado pela primeira vez em 2021, o popular modelo da marca romena do grupo Renault tornou desde então a mobilidade sem emissões mais acessível, oferecendo uma das melhores – senão a melhor - relação qualidade/preço na Europa.



Terceiro carro elétrico mais vendido a particulares em 2022 e 2023, o Spring já vendeu no total mais de 140.000 unidades em todo o mundo.





Fotogaleria: Dacia lança nova geração elétrica Spring



Os principais argumentos desta nova geração são o novo ‘design’ exterior e interior, mais moderno, que segue as pisadas da última geração Duster com a nova linguagem da marca, e ainda algumas novidades no equipamento, como é o caso do carregamento bidirecional, e a oferta de duas motorizações nos três níveis da gama: Essential, Expression e Extreme.Com dimensões muito semelhantes ao seu antecessor (3,70 m de comprimento), o Spring oferece um visual mais musculado e uma silhueta mais limpa.A nova identidade Dacia é evidente nas duas faixas pretas, uma à frente e outra atrás, que se encontram num acabamento brilhante com riscas mate específicas na traseira.As duas faixas são emolduradas pela icónica assinatura luminosa em forma de Y da marca, que é particularmente marcante com as luzes diurnas full LED e as luzes de estacionamento na traseira. O ‘design’ moderno do novo Spring é sustentado pelos autocolantes com estilo muito contemporâneo que adornam os para-choques dianteiro e traseiro no acabamento extremo.O novo Spring está disponível com duas motorizações eficientes já conhecidas na gama - de 45cv e 65cv - associadas a uma bateria também ela já conhecida com capacidade de carga de 26,8 kWh.O motor de 65cv está disponível com os níveis Expression e Extreme, enquanto o de 45cv está disponível nos níveis Essential e Expression. A autonomia elétrica em qualquer das versões é de 220 km. Os consumos homologados indicam 14,6 kWh/km.

Para otimizar mais a autonomia do automóvel, o Spring está equipado pela primeira vez com um sistema de travagem regenerativa que é ativado através da seleção do modo B dos novos comandos da caixa de velocidades.



Equipado de série com carregador CA de 7 kW, a bateria pode carregar de 20 a de 100% numa tomada doméstica em menos de 11 horas ou apenas em 4 horas numa wallbox de 7 kW. Está disponível um carregador de corrente contínua opcional de 30 kW para carregamento rápido de 20 a 80% em 45 minutos.



Acessórios inteligentes



A Dacia aposta com um novo Spring na utilização de um conjunto de acessórios inteligentes e práticos que reforçam a característica mais essencial do modelo: a utilidade.



Está linha de acessórios, designada YouClip, tem por base um sistema simples inventado pelos engenheiros da Dacia que permite fixar de forma prática e robusta vários acessórios dedicados a lugares chave dentro do carro. Entre outros, há uma bolsa de armazenamento, um suporte para smartphone com ou sem carregador de indução ou um acessório três em um que combina um porta-copos gancho de bolso e luz portátil.



O Spring oferece uma capacidade de carga de 308 litros, ou seja +6% em comparação com o modelo anterior, e 1004 litros com os bancos traseiros rebatidos. Além disso, há armazenamento adicional no porta-luvas duplo e compartimentos das porta, com um volume total de quase 33 litros.



Um contentor alojado sob o capô dianteiro proporciona por sua vez +35 litros adicionais de arrumação que são suficientes para alojar os cabos de carregamento do veículo.



Conectividade e multimédia



A conectividade e a capacidade multimédia do Spring também foram melhoradas.



O Media Control e o sistema MediaNav Live de série no acabamento Extreme e opcional no Expression possuem um ecrã central táctil de 10 polegadas que permite gerir todas as funções do veículo.



Destaque finalmente os novos sistemas de segurança e apoio à condução ADAS a bordo, que cumprem as mais recentes normas europeias.



Dependendo do país, o novo Dacia Spring também está disponível numa versão de empresa de dois lugares e numa versão específica para frotas de partilha de automóveis.



Embora a marca ainda não tenha revelado os preços do Spring, tudo aponta para que o novo elétrico da Dacia seja comercializado abaixo dos 20.000 euros.





Negócios em Paris, a convite da Dacia