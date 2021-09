Daimler junta-se à Stellantis para mega projeto europeu

A Daimler e a Stellantis vão unir forças e, juntamente com a TotalEnergies, avançar com um projeto para produção de células de baterias para carros elétricos. A notícia é do Financial Times desta sexta-feira, de acordo com o qual a Daimler ficará com uma participação de 33% da Automotive Cells Company (ACC), uma joint venture criada no ano passado pela Stellantis.





A ACC, concretiza o FT, tem já garantidos 1,3 mil milhões de euros de apoios dos governos francês e alemão. A Daimler não avançou o valor do investimento que pretende fazer, mas terá garantidos dois assentos no conselho de administração do novo grupo. O fabricante alemão admite que todo o projeto exigirá um investimento da ordem dos sete mil milhões.

A parceria permitirá "tirar partido de economias de escala e garantir o fornecimento aos nossos clientes, disponibilizando-lhes baterias de tecnologia superior", afirmou o presidente- executivo da Daimler, Ola Kallenius, citado pelo FT.

Os motores elétricos afirmam-se cada vez mais como a realidade do futuro e a Mercedes-Benz, propriedade da Daimler, afirmou já este ano que estaria preparada para descontinuar os modelos de motor de combustão interna até o final da década.

A Stellantis, que nasceu no início deste ano e tem como CEO o português Carlos Tavares, resultou da fusão entre a Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e o grupo francês PSA, (detentor, entre outras marcas da Citroen) e já estabeleceu como uma das suas metas que, até 2030, 40% das suas vendas nos Estados Unidos sejam elétricas e que na Europa essa percentagem suba para os 70%.