Stellantis compra dona de grupo de financiamento automóvel F1 Holdings por 258 milhões

Leia Também Stellantis Mangualde retoma sexta-feira a produção de veículos

Leia Também Stellantis quer investir 30 mil milhões de euros em veículos elétricos até 2025

Leia Também Índice que junta elite europeia arruma a casa e dá as boas vindas a um português

A Stellantis anunciou a existência de um acordo definitivo para a compra da F1 Holdings, a empresa-mãe do grupo First Investors Financial Services, uma das principais empresas de financiamento automóvel no mercado norte-americano.Através de comunicado, a fabricante automóvel detalha que esta operação envolve uma transação em numerário na ordem de 258 milhões de dólares (217,35 milhões de euros), "sob reserva de ajustes em termos de balanço de encerramento e a opções pendentes" de um "grupo de investidores liderado pela Gallatin Point Capital LLC e que inclui filiais da Jacobs Asset Management, LLC", é explicado."Esta transação marca uma etapa importante na estratégia de financiamento das vendas da Stellantis no mercado norte-americano", avança Carlos Tavares, o CEO da Stellantis. "A First Investors conta com uma plataforma operacional e financeira excecional, apoiada por uma forte equipa de gestão, com ampla experiência na área do financiamento automóvel. A propriedade direta de uma entidade financeira nos EUA traduz-se numa oportunidade única, que permitirá à Stellantis oferecer aos seus clientes e concessionários uma gama completa de soluções de financiamento, incluindo crédito ao consumo, contratos de aluguer e financiamento de stocks, a curto e médio prazo."A empresa aponta ainda que tem como objetivo a constituição de uma empresa de financiamento cativo no mercado dos EUA, uma vez que, neste mercado, a Stellantis é a única fabricante automóvel a operar sem uma empresa deste tipo.Na mesma nota, Tommy Moore Jr, presidente e CEO da First Investors, salienta o entusiasmo pela junção à Stellantis. "A integração neste grupo proporciona uma estabilidade a longo prazo à nossa empresa e aos nossos colaboradores. Estamos convictos de que existem muitas oportunidades de crescimento inexploradas para a First Investors sob a égide da Stellantis, à medida que ampliamos a nossa gama de produtos para apoiar o crescimento das vendas de automóveis da Stellantis."Este responsável assegura que a equipa está "empenhada em assegurar uma integração suave e rápida na Stellantis", comprometendo-se a continuar a oferecer empréstimos e serviços à rede de concessionários e aos atuais parceiros comerciais.É expectável que esta transação esteja concluída até ao final deste ano, sob reserva das condições habituais de conclusão e das aprovações regulamentares.A Stellantis, que resultou da junção da Fiat e da Peugeot, é a quarta maior fabricante automóvel a nível global.