Dongfeng vai vender 1,15% da Stellantis por 600 milhões

A chinesa Dongfeng vai vender parte da sua participação no gigante automóvel Stellantis. A empresa chinesa acordou com o BNP Paribas esta terça-feira para que o banco proceda à alienação de 1,15% do capital detido pela Dongfeng na empresa resultante da fusão entre a PSA e a Fiat Chrysler, de acordo com documentos remetidos à bolsa de Hong Kong citados pela imprensa internacional.A Dongfeng vai vender 36 milhões de ações na Stellantis por um preço unitário de 16,65 euros, para um encaixe total de 600,4 milhões de euros.Após a operação, a Dongfeng passará a deter 4,5% do capital da Stellantis.No final de março, a Dongfeng detinha 5,62% do capital da Stellantis.O acordo de fusão entre a Fiat Chrysler e a PSA determinava que a Dongfeng teria de vender cerca de 36 milhões de ações da Stellantis até 31 de dezembro de 2022.A Dongfeng tornou-se acionista da PSA em 2014, quando o fabricante automóvel francês atravessava graves dificuldades, tendo acompanhado o Estado gaulês na entrada do capital do grupo que passou a ser liderado por Carlos Tavares. Fruto da participação na PSA, a Dongfeng passou, no início deste ano, a ser acionista da Stellantis.