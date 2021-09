Dona da Mercedes prevê quebra de produção devido a escassez de chips até 2023

"Vários fornecedores de chips têm se referido a problemas estruturais com a procura", disse Källenius aos jornalistas que estavam presentes na mesa redonda antes de o Salão Automóvel IAA de Munique ter início. "Este facto pode influenciar 2022 e (a situação) pode ser mais relaxada só a partir de 2023".



la Källenius."Vários fornecedores de chips têm se referido a problemas estruturais com a procura", disse Källenius aos jornalistas que estavam presentes na mesa redonda antes de o Salão Automóvel IAA de Munique ter início. "Este facto pode influenciar 2022 e (a situação) pode ser mais relaxada só a partir de 2023".

A forte procura por chips está a tornar difícil o acesso da indústria automóvel a estes semicondutores. A Daimler, dona da Mercedes, admitiu dificuldades para garantir a quantidade suficiente deste tipo de elemento até 2023, pelo que a produção pode sofrer uma diminuição neste período, admitiu o CEO OA feira IAA foi o primeiro grande evento da indústria automóvel em todo o mundo desde a pandemia da covid-19. A Daimler já tinha anunciado na semana passada que espera vendas significativamente menores no terceiro trimestre na Mercedes devido à escassez global de semicondutores, tornando-se a última em uma série de fabricantes a anunciar quebras nas receitas.Em todo o mundo, desde a norte-americana General Motors, passando pela Índia com a Mahindra, ou a japonesa Toyota, as grandes empresas do setor reduziram a produção e as previsões de vendas devido ao escasso fornecimento de chips, agravado pelo ressurgimento da covid-19 no continente asiático, que afetou várias fábricas de produção.Källenius disse ainda que, apesar da escassez de chips, a fabricante alemã espera que a sua própria produção de semicondutores melhore no quarto trimestre.