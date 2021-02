Daimler separa divisão de camiões para entrada em bolsa. Automóveis reunidos sob o nome Mercedes-Benz

A Daimler vai separar a divisão de automóveis e comerciais ligeiros, que passa a designar-se Mercedes-Benz, e colocar em bolsa, até final do ano, como entidade autónoma a divisão de camiões e autocarros, anunciou esta quarta-feira a fabricante germânica.A alteração, com a distribuição da maioria da Daimler Truck pelos acionistas, é a maior alteração na estrutura do grupo alemão desde a venda da Chrysler em 2007, num negócios em que o grupo alemão viu a fabricante norte-americana perder mais de dois terços do valor pelo qual o tinha comprado em 1998 (36 mil milhões de dólares).O anúncio foi bem recebido pelo mercado, com as ações da Daimler a escalarem 8,9%, para 64,56 euros na sessão de hoje, o valor de fecho mais alto desde maio de 2018.As divisões de automóveis da Mercedes-Benz e a de pesados (camiões e autocarros) da Daimler "são negócios diferentes com clientes específicos, diferentes processos tecnológicos e distintas necessidades de capital", refere o CEO da Daimler, Ola Kallenius, citado em comunicado."Acreditamos que conseguiremos operar de forma mais eficiente como entidades independentes", acrescenta.Segundo os analistas do Deutsche Bank, citados pela Bloomberg, a unidade de camiões da Daimler poderá valer cerca de 29 mil milhões de euros se valorizada com múltiplos semelhantes aos da rival Volvo AB, embora necessite de melhorar substancialmente o seu retorno para justificar esses números. Já a Sanford C. Bernstein estima que a Daimler Truck possa atingir um valor de 35 mil milhões de euros."O resultado é extremamente positivo para todos os acionistas e estamos convencidos que é também o melhor para todos os empregados da Daimler", consider o analista da Bernstein Arndt Ellinghorst, igualmente citado pela Bloomberg.A cisão é mais atraente do que uma oferta pública de subscrição (IPO), acrescenta Philippe Houchois, analista da Jefferies.A margem operacional da Daimler Truck foi de 5,9% no terceiro trimestre do ano passado, muito abaixo dos quase 13% anunciados esta quarta-feira pela divisão de pesados da sueca Volvo.Em 2019, a divisão de pesados contribuiu com 40,2 mil milhões de euros de receitas para a Daimler.