DS, Alfa Romeo e Lancia vão trabalhar juntas para evitar "canibalização"

As marcas DS, Alfa Romeo e Lancia vão ser agrupadas numa "pool" para que trabalhem em conjunto na futura oferta para o segmento "premium", indicou esta quarta-feira a CEO da DS, Béatrice Foucher (na foto), citada pela Reuters.



As três marcas integram a Stellantis, grupo nascido da recente fusão da francesa PSA e da italo-americana Fiat Chrysler (FCA).





"Obviamente, iremos trabalhar com todas as marcas do grupo nas plataformas, mas também teremos de criar modelos específicos para as três marcas 'premium', o que significa que temos de trabalhar muito de perto com as outras marcas [Alfa Romeo e Lancia]", disse Foucher numa conferência de imprensa telefónica por ocasião da apresentação do novo DS4.O CEO da Stellantis, Carlos Tavares, assegurou, no mês passado, que o novo gigante automóvel iria manter todas as 14 marcas. Contudo, admitiu o gestor português, será necessário definir de forma precisa o posicionamento de cada marca para evitar uma "canibalização" dentro do grupo.

Na altura, Tavares sublinhou o valor das diferentes marcas, exemplificando com a Alfa Romeo, que tem vindo a reduzir sistematicamente as vendas.