Elétrica Polestar instala-se no Lagoas Park

Leia Também Polestar chega a Portugal

fundo europeu de "private equity" Kildare por 421 milhões de euros. Já o Kildare havia adquirido o parque empresarial à Teixeira Duarte em 2018 por 375 milhões de euros.

A Polestar, fabricante de veículos totalmente elétricos do grupo Volvo, escolheu o Lagoas Park para instalar a sua sede em Portugal, indicou esta terça-feira a CBRE Portugal, consultora imobiliária responsável pela colocação.De acordo com o comunicado da CBRE, "o novo escritório, que ficará temporariamente localizado no edifico 8, servirá a gestão de operações da equipa de Sales, Marketing, Customer Service e Business Development da Polestar Portugal"."O mercado de veículos elétricos em Portugal está a crescer e trazer a Polestar para este país foi um passo lógico para a marca. Estamos entusiasmados por apresentar uma opção genuinamente atrativa para o segmento dos compactos premium e por oferecer ao público português um veículo elétrico inovador e sustentável que se apresenta como uma alternativa aos atuais veículos a gás ou a diesel", considera Miguel Pinto, diretor-geral da Polestar Portugal.O parque empresarial Lagoas Park, detido pela Henderson Park, é gerido desde o ano passado pela CBRE e conta com 114 mil metros quadrados, 2500 metros quadrados de área comercial e 85 mil metros quadrados de espaços verdes.A Henderson Park comprou o Lagoas Park em setembro de 2020 ao