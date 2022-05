Polestar chega a Portugal

Lançada inicialmente em 2020 em alguns mercados onde a marca já estava presente, a berlina Polestar 2 é o primeiro veículo cem por cento elétrico e de volume da Polestar. Entre os seus principais concorrentes está o Model 3 da Tesla.

Baseado na plataforma CMA da Volvo, a mesma também utilizada no XC 40, o Polestar 2 é um modelo de cinco portas com 4,6 metros de comprimento, que aposta num ‘design’ moderno e elegante e em tecnologias de vanguarda. Tem capacidade para cinco ocupantes e o espaço de bagagem varia entre 405 e 1.095 litros.

No nosso país, o modelo é proposto em duas versões com um único motor elétrico, 170 kW (231 cv) de potência e tração dianteira (Standard Range e Long Range, com autonomias até 474 e 542 km, respetivamente), e uma terceira variante com dois motores elétricos, 300 kW (408 cv) de potência e tração total (Long Range Dual Motor com autonomia até 482 km).

A versão Standard Range de entrada de gama, que tem um preço de 49.900 euros excluindo os apoios fiscais do Estado, utiliza uma bateria de iões de lítio de 69 kWh, enquanto as duas restantes – 53.400 e 56.900 euros – vêm equipadas com bateria de 78 kWh.

Equipado com um carregador de bordo de 11 kW, o Polestar 2 pode ser carregado em casa através de uma tomada padrão de 230 volts CA ou de uma ‘wallbox’. Para carregamento rápido CC em posto público, pode aceitar até 155 kW de energia CC para versões de longo alcance e até 130 kW para o modelo de alcance padrão.

Os tempos de carregamento dependem do tipo de estrutura de carregamento utilizada, mas no caso da utilização de CC, a carga até 80 por cento da capacidade demora 35 minutos.

Todas as versões do Polestar 2 foram recentemente atualizadas a nível de capacidade da bateria e de autonomia em relação ao modelo inicial lançado em 2020. Beneficiaram também de ligeiros retoques estéticos interiores e exteriores e algumas atualizações no equipamento.

Consoante as versões, a marca propõe três pacotes opcionais de acabamento – Pilot Lite, Plus e Perfomance – que adicionam um conjunto significativo de equipamento e de sistemas de apoio à condução ao já disponíveis de série.

O pacote Performance, por exemplo, apenas disponível para o Long Range motor duplo, aumenta a potência e o binário para 350 kW (476 cv) e 680 Nm.

Experiência ao volante





Na apresentação do Polestar 2, esta semana em Lisboa, tivemos oportunidade de conduzir a versão mais potente do modelo. Num percurso de cerca de 100 km, com 100 por cento de bateria disponível à saída, regressamos com 77% e 310 km de autonomia. O consumo registado foi de 28,8 kWh/100 km, ligeiramente superior ao anunciado – 19,4 – 20,2 kWh/100 km.

Em estrada, o Polestar 2 oferece um comportamento exemplar em termos de conforto e segurança e os materiais e acabamentos são de qualidade. Destaque para a rapidez no arranque e nas recuperações, assim como para a excelente insonorização do habitáculo. O sistema de regeneração da energia da travagem, com vários modos, permite conduzir praticamente sem ser preciso accionar o pedal do travão.

Os serviços de navegação estão disponíveis ‘online’ através do Google e vêm incluídos de série no veículo. São eficientes e podem ser acedidos através do comando vocal ‘Olá Google’. A resposta em português, contrariamente ao que é habitual, é perfeita.

O Long Range Dual Motor cumpre os 0 aos 100 km/h em 4,7 segundos e atinge a velocidade máxima de 205 km/h.

30 mercados em 2023





Com sede em Gotemburgo, na Suécia, e três fábricas na China e nos Estados Unidos, a Polestar está atualmente presente em 19 mercados à escala global. Portugal, Espanha e Irlanda são os países mais recentes a receber a Polestar. Até 2023, espera operar em pelo menos 30 mercados globais.



Os veículos da Polestar só podem ser adquiridos ‘online’. O processo de compra traduz-se em vendas diretas ao consumidor, sem necessidade de stands. No entanto, a empresa tem ambições de criar uma rede própria de espaços virados para a experiência do veículo e testes. Estes espaços vão servir também de apoio ao processo de compra ‘online’ e entregas.

As primeiras unidades Polestar a chegar aos clientes portugueses estão previstas outubro.

A marca estima vender 65.000 unidades Polestar na Europa até final do ano em curso. Em 2021, registou 29.000 unidades vendidas.



Os serviços após-venda estão assegurados através da rede Volvo.