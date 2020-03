Exportações de componentes automóveis sobem 7,8% em janeiro para 922 milhões de euros

As exportações de componentes automóveis ascenderam a 922 milhões de euros em janeiro, uma subida homóloga de 7,8% e o valor mais elevado de sempre para o mês de janeiro.

A associação assinala que, face a janeiro de 2010, as exportações cresceram 131%, passando de 399 milhões para 922 milhões de euros, e que os componentes automóveis representam 17,8% das exportações de bens transacionáveis de Portugal. Já as vendas para a Alemanha e França registaram quebras de 0,2% e de 8,6%, para os 177 milhões e 115 milhões de euros, respetivamente.O quarto maior mercado, o Reino Unido, apresentou um crescimento de 0,8%, para os 78 milhões de euros.A AFIA sublinha que estes quatro países representam 70% das exportações portuguesas de componentes automóveis.A associação assinala que, face a janeiro de 2010, as exportações cresceram 131%, passando de 399 milhões para 922 milhões de euros, e que os componentes automóveis representam 17,8% das exportações de bens transacionáveis de Portugal.

As exportações para Espanha, o principal mercado para as empresas do setor, aumentaram 18,7%, atingindo os 272 milhões de euros.