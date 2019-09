Fábrica da Continental em Portugal escapa ao plano de fechos mundiais

A Continental está a planear uma reestruturação na próxima década que pode pôr em causa cerca de 20.000 empregos nas fábricas de todo o mundo, naquele que é o último esforço da empresa alemã para regressar aos lucros, disse a empresa.

O plano de reestruturação deverá custar cerca de mil milhões de euros até 2029, para dar a volta à situação atribulada à segunda maior fabricante de peças para automóveis em todo o mundo. Para além da redução do número de trabalhadores, o plano prevê o encerramento de várias fábricas.



Em Portugal, para já, a empresa não planeia nenhuma alteração, adiantou Vincent Charles, responsável pelas relações com a imprensa, ao Negócios. Acrescentou que "não existe mais nada planeado" para além do que consta no comunicado emitido pela empresa. A fábrica em Lousado, Vila Nova de Famalicão, não está referida no comunicado referido.



No final de 2018, a fábrica portuguesa empregava mais de 2.150 trabalhadores.



Na Alemanha, onde a empresa está sediada, é onde irão ocorrer as maiores transformações. Estima-se que 7 mil trabalhadores sejam despedidos e a criação de outros, num número muito mais reduzido, em áreas que a empresa considere fundamentais.





A empresa emprega cerca de 244 mil pessoas em 60 países espalhados pelo mundo.

"O programa de transformação 2019-2029 tem dois objetivos principais: aumentar a eficiência e produtividade através de ajustes na organização e no portfólio e um foco maior nos principais áreas de crescimento do futuro", disse a empresa, num comunicado enviado ao Negócios.