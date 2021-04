Ferrari 812 Superfast - O novo ‘monstro’ da Ferrari

Destinado aos colecionadores e conhecedores mais apaixonados da Ferrari, o novo 812 Superfast monta uma evolução do V12 atmosférico de 6.5 litros com uma potência máxima de 830 cv, a mais alta de qualquer Ferrari, assim como o ‘red line’ às 9.500 rpm.

O recurso a materiais de última geração, o redesenho de muitos dos principais componentes do motor, um novo mecanismo de abertura de válvulas e um novo sistema de escape são algumas das soluções técnicas agora adotadas que permitiram à Ferrari oferecer níveis de desempenho sem precedentes no segmento V12.

Segundo a marca, a adoção de direção independente nas quatro rodas amplia a sensação de agilidade e precisão ao fazer curvas, e proporciona uma resposta incomparável às entradas de direção. Os engenheiro da Ferrari realizaram um extenso trabalho de desenvolvimento para reduzir o peso geral do carro em comparação com o 812 Superfast, o que foi conseguido em particular pelo uso extensivo de fibra de carbono, tanto no exterior quanto no ‘cockpit’.

Toda a aerodinâmica do carro foi também redesenhada no Centro de Estilo Ferrari com o objetivo de maximizar os níveis de ‘downforce’: desde as novas entradas de ar dianteiro, difusor traseiro e configuração de escape até ao ‘design da traseira – que agora hospeda geradores de vórtice.