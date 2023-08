Ferrari atinge marco na China: é o país onde a marca mais carros vende a mulheres

Partilhar artigo



A China tornou-se o país onde a icónica marca italiana mais carros vende a mulheres. No total, mais de um quarto dos veículos vendidos pela Ferrari naquele país têm como comprador uma mulher, noticia a Bloomberg, que cita fontes familiarizadas com o tema.



As compradoras do sexo feminino foram responsáveis por uma média de 26% dos carros vendidos ao longo dos últimos cinco anos. Estes valores não incluem as vendas em Taiwan ...