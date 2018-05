Ferrari já não tem carros disponíveis para entregar este ano

Os números indicam um crescimento de 6,25% com 2.128 modelos entregues a clientes.

"Todos os Ferrari previstos para venda em 2018 estão vendidos", afirmou Sergio Marchionne, o presidente da marca de Modena, que alertou que a carteira de encomendas para os modelos de 2019 também já é muito preenchido, tanto mais que os pedidos que não foram confirmados para os próximos meses, transitam para o ano seguinte.





"Ainda estão disponíveis alguns GTC Lusso (o familiar da Ferrari com de quatro rodas motrizes), mas para os restantes modelos será necessário esperar pela produção de 2019", acrescentou o italiano durante a conferência de imprensa para apresentar os resultados financeiros do primeiro trimestre.



