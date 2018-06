Alberto Bernasconi/Bloomberg

O sector automóvel enfrenta cada vez mais um futuro que passa por veículos eléctricos e carros sem condutor, uma mudança na indústria automóvel actualmente liderada pela marca de carros Tesla, chefiada por Elon Musk. Apesar disso, o Concorso d'Eleganza Villa d'Este celebra o melhor do que aconteceu no mundo automóvel desde a criação do motor de combustão interna, há cerca de um século atrás, adianta a Bloomberg.



O concurso de carros clássicos e vintage decorreu no Lago Como, em Itália, no emblemático hotel Grand Hotel Villa d’Este e junta milhares de amantes de automóveis. O tema deste ano é "Hollywood on the Lake", apresentando cerca de 51 dos carros mais desejados do mundo e, pela oitava vez, cerca de 30 motos clássicas também em competição.



No concurso estiveram reunidos veículos de 1920 até 1980, organizados em diferentes categorias e com alguns modelos únicos a nível mundial. Este ano a competição realizou-se de 25 a 27 de Maio de 2018, evento onde os visitantes podem admirar uma variada montra de carros históricos, avança o site do evento.



A exibição de carros mais raros do mundo no Lago Como, a cerca de uma hora de Milão, é um dos três circuitos de carros clássicos realizados todos os anos no mundo e o único na Europa.



Há 10 anos que a competição é organizada pelo BMW Group Classic. No entanto, a história deste evento remonta a 1929, data em que a competição aconteceu pela primeira vez.



A competição conta com carros de marcas como a Ferrari, Aston Martin, BMW, Fiat, Chevrolet, Alfa Romeo, Maserati, e Cadillac. O evento pretende ainda celebrar a "mística dos carros históricos" através de um património de automóveis exclusivos e bem conservados, de acordo com o site da competição.

O vencedor deste ano do Coppa d’Oro Villa d’Este foi um Alfa Romeo 33/2 Stradale de 1968, detido pelo suíço Albert Spiess. Veja na galeria em cima as estrelas do evento.