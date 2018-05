Fiat Chrysler recolhe 4,8 milhões de veículos nos EUA por defeito no controlo de velocidade

A Fiat Chrysler anunciou esta sexta-feira, 25 de Maio, que vai chamar à oficina cerca de 4,8 milhões de veículos norte-americanos por falha técnica no controlo de velocidade, segundo avança a Reuters.





O problema leva a que os condutores não consigam reduzir a velocidade após desactivarem a função de "cruise control". A falha foi detectada quando os engenheiros da marca faziam testes aos veículos.





"Estamos a tomar esta medida porque estamos totalmente comprometidos com a segurança dos nossos veículos", disse Mark Chernoby, director técnico da Fiat Chrysler, em comunicado, citado na Reuters.





A marca já advertiu os proprietários dos carros para não utilizarem a opção até sofrerem actualizações no sistema. No entanto, a Fiat Chrysler salienta que era preciso uma série "extremamente rara" de eventos para que os condutores não conseguissem desactivar o controlo de velocidade dos veículos, de acordo com a Reuters.





A Fiat Chrysler estima que os modelos de veículos fabricados entre 2014 e 2018, a gasolina e com transmissões automáticas, sejam os que mais precisem de intervenção. A recolha de veículos é gratuita para os proprietários dos veículos e a marca já anunciou que vai começar a chamar à oficina a partir da próxima semana.





A empresa informou também que vai recolher um número não divulgado de veículos no Canadá, no México e noutros mercados.



A Fiat Chrysler está a desvalorizar 0,06% para 18,764 euros mas já chegou a cair 2,68% para os 18,272 euros.