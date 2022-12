Atlante compra 60% da aveirense KLC por 4,5 milhões

A Atlante, empresa que pertence ao TCC, grupo de Taiwan, chegou a acordo para a compra de 60% do capital da portuguesa Kilometer Low Cost (KLC), operadora de postos de carregamento de veículos elétricos, por cerca de 4,5 milhões de euros, anunciou esta segunda-feira a Atlante, em comunicado.A operação prevê ainda que a Atlante possa comprar os remanescentes 40% da KLC em 2024 por um valor no intervalo entre 1,7 milhões e 6,7 milhões de euros, em função do desempenho da empresa, que tem sede em Aveiro.De acordo com o comunicado, "esta aquisição irá suportar o posicionamento da Atlante como principal agente na Península Ibérica, que ficará mais perto de concretizar a sua ambição de se tornar a maior infraestrutura de carregamento rápido e ultrarrápido do sul da Europa".



"Esta aquisição representa um complemento perfeito ao portefólio de locais para postos de carregamento rápido que desenvolvemos e assegurámos desde o início da Atlante Iberia há 9 meses — inclusivamente através de concursos públicos e com vários postos já em construção. Graças à já significativa presença da KLC na região, a missão da Atlante de promover a transição para a mobilidade elétrica no sul da Europa será alcançada ainda mais rapidamente", refere Giovanni Ravina, CEO da Atlante Iberia e Diretor de Energia Verde, citado no comunicado.



Antes desta operação, a KLC cindiu as atividades nas áreas de serviço de mobilidade partilhada e de construção e operação de postos de carregamento, formando uma nova empresa, designada Kilometer Low Cost II Serviços, S.A., na qual os acionistas da KLC mantêm por inteiro as suas participações.



"A parceria com a Atlante permitirá à KLC oferecer aos seus clientes soluções tecnológicas de ponta diferenciadas para veículos elétricos, constituindo um passo importante para o nosso objetivo de nos tornarmos a principal fornecedora de soluções de mobilidade inovadoras", considera Pedro Nunes, CEO e cofundador da KLC, citado no comunicado.





A transação inicial consistirá na aquisição de 60% das ações da KLC a troco de uma "retribuição total para os acionistas de cerca de 4,5 milhões de euros, mantendo a Atlante uma opção de compra, e os acionistas uma opção de venda à Atlante, dos restantes 40% até 2024, por um montante que poderá variar entre os 1,7 milhões e 6,7 milhões de euros, dependendo do cumprimento de objetivos específicos de implementação em 2023".



A operação necessita ainda das autorizações dos reguladores.



A KLC tem vindo a expandir a sua rede de postos de carregamento, apostando sobretudo nos postos de carregamento rápido. No ano passado, segundo dados da InformaDB, a empresa aveirense faturou 1,67 milhões de euros, mais do que triplicando os números de 2020. O lucro cifrou-se, em 2021, em 14,2 mil euros.