França posiciona-se para atrair investimento da Tesla

Questionado pelos jornalistas sobre se o investimento poderia estar ligado a baterias ou à produção de componentes para o negócio da Tesla na Europa, Bruno Le Maire adiantou apenas que "há várias opções em cima da mesa" das negociações.

"Ele [Elon Musk] sabe que será bem-vindo a França", afirmou este domingo Bruno Le Maire aos jornalistas, citado pel Reuters, adiantando que "depende apenas dele [Musk] tomar uma decisão".





O ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire, afirmou este domingo estar "muito esperançoso" de que França possa ser o país escolhido pela Tesla de Elon Musk para instalar um "investimento sustancial" ligado à produção de veículos elétricos na Europa.Elon Musk tem feito um périplo por vários países da Europa à procura de condições para o investimento que a marca norte-americana de automóveis elétricos fará na Europa. A empresa já detém uma fábrica d eprodução de veículos da Tesla na Europa, mas pretende alagar o investimento a mais países.Em França, Elon Musk esteve há dias reunido com vários responsáveis políticos, incluindo com o Presidente Francês, Emmanuel Macron, e com o ministro das Finanças Bruno Le Maire.Várias notícias têm dado conta de que a Tesla pretende instalar uma segunda fábrica na Europa, tendo olhado para a Península Ibérica como potencial localização para a nova unidade do grupo.Segundo a Reuters, a Tesla estaria em negociações com uma outra marca de automóveis para instalar mais uma gigafábrica. O Cinco Dias avançou entretanto que a marca norte-americana de veículos elétricos pretende instalar-se na zona de Valência, num investimento que poderá rondar os 4,5 mil milhões de euros.

Aquela região de Espanha foi escolhida pelo Grupo Volkswagen para a construção de uma fábrica de baterias para equipar automóveis do consórcio a partir de 2026.



Itália também tem sido apontada como interessada na corrida pela instalação de uma nova fábrica da Tesla em território europeu, tendo Musk reunido também com a primeira-ministra Giorgia Meloni. O país tem quatro empresas que enviam material para a Tesla e exporta até 787 toneladas para a fabricante norte-americana.



No caso da França, o país dispõe de uma empresa que fornece à Tesla resina epóxi, um polímero caracterizado pelas propriedades adesivas.



Quando esteve no Eliseu, em maio, Elon Musk afirmou aos jornalistas que "não haverá anúncio hoje", mas admitiu estar "muito impressionado com o presidente Macron e o governo francês e como eles são recetivos à indústria". "Estou confiante de que no futuro a Tesla fará investimentos significativos na França", disse o empresário.