Frota do Estado tem 73% de carros a gasóleo

O Público avança este sábado que a frota do Estado é composta por carros a gasóleo, poluente e com mais de 15 anos.

Cerca de 73% das viaturas da administração directa e indirecta do Estado, incluindo gabinetes ministeriais, são a gasóleo, avança o Público na edição deste sábado. O levantamento mais recente feito pelo Ministério das Finanças, e que constam do relatório do Parque de Viaturas do Estado de dezembro de 2017, revela ainda que existe um veículo a gás, 17 híbridos e 55 elétricos. O Governo não cumpre as metas para carros poluentes nas novas aquisições.





Além disso, a idade média dos automóveis tem vindo a aumentar, uma vez que, em 2010, era de 12 anos e, em 2017, aumentou para 15,3 anos. Apenas 11% destas tem menos de quatro anos.