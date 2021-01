Fusão da Fiat e Peugeot efetivada hoje

A Fiat Chrysler e o grupo PSA (Peugeot, Citroën e Opel) efetivaram este sábado, 16 de janeiro, a sua fusão – que tinha sido já aprovada a 4 de janeiro –, que dará origem à quarta maior empresa do setor automóvel do mundo, a Stellantis.

O português Carlos Tavares, até aqui líder da francesa PSA, será o primeiro CEO da nova companhia.

Tal como foi anunciado, as ações ordinárias da Stellantis serão negociadas na Euronext, em Paris, e no Mercato Telematico Azionario, em Milão, a partir de segunda-feira, dia 18 de janeiro, e na New York Stock Exchange, a partir de terça-feira, 19 de janeiro, em ambos os casos com o símbolo de registo "STLA".

A Stellantis vai deter 14 marcas automóveis, como a Fiat, a Peugeot, a Citroen, a Opel ou a Maserati e deverá começar a operar de forma oficial em breve.



Apesar do novo nome, os dois fabricantes frisaram que esta designação será apenas para efeitos corporativos, indo manter-se os nomes das atuais marcas automóveis.



A empresa combinada terá uma presença alargada em segmentos de SUVs da América do Norte, graças à Jeep, enquanto as marcas da Citroen se têm destacado na Europa.