"Este é mais um acordo que reflete o firme compromisso da Galp na disponibilização de soluções para a área da mobilidade sustentável e que nos permite reforçar a capilaridade dos pontos de carregamento rápido que já disponibilizamos ao mercado e aos nossos clientes", disse a administradora da Galp, Sofia Tenreiro, citada no comunicado.



Já Antonio Melica, diretor-geral da Nissan em Portugal, referiu, citado no mesmo comunicado, que com este acordo a empresa quer "contribuir para a construção de um ecossistema elétrico" que permita aos seus clientes "uma experiência plena dos benefícios da mobilidade sustentável".

A Galp e a Nissan acordaram instalar 20 novos pontos de carregamento rápidos para veículos elétricos, estimando que o primeiro ponto estará a funcionar em março, segundo comunicado conjunto hoje divulgado.Os novos pontos de carregamento rápido serão instalados em Lisboa, Porto, Odivelas, Sintra, Leiria, Coimbra, Braga, Guimarães, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Loures, Cascais, Almada e Seixal.