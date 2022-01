Depois de uma primeira subida em janeiro, a Galp avisou os clientes que vai voltar a aumentar o preço da eletricidade para carregar carros elétricos, segundo revela o Eco.Em janeiro, os preços aumentaram 9,8% (nas horas de vazio) e 7,5% (fora de vazio), mas vão agora voltar a subir: 5,6% no primeiro caso e 4,5% no segundo.Em fevereiro, os preços serão de 0,189 euros por kWh nas horas de vazio e de 0,2394 euros por kWh fora de vazio. O Eco refere que comparando com os preços de outubro de 2021, o aumento de 16% é de no primeiro caso e de 12,4% no segundo.A empresa afirma que os novos aumentos foram decididos para "refletir o apoio financeiro concedido" aos consumidores "pelo Fundo Ambiental sobre a tarifa da Entidade Gestora da Mobilidade Elétrica (EGME), bem como a atualização das tarifas de acesso às redes".Já o Governo sustenta, através do Ministério do Ambiente, que a justificação não tem fundamento.