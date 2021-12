Estado suporta subida da tarifa nos carregamentos elétricos. Preços para utilizadores mantêm-se

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Estado vai compensar os utilizadores de veículos elétricos pelo aumento das tarifas da Entidade Gestora da Rede de Mobilidade Elétrica (EGME), que é a Mobi.e, determinada pelo regulador, fazendo com que os preços dos carregamentos se mantenham, anunciou esta quinta-feira, em comunicado, o Ministério do Ambiente e da Ação Climática.



A tarifa da EGME fixada pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) sobe 79% a partir de 1 de janeiro, para cerca de 30 cêntimos por carregamento, um aumento contestado por vários agentes do setor.





Agora, o Governo indica que "o Fundo Ambiental irá financiar os utilizadores de carros elétricos, compensando-os pelo aumento das tarifas determinado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. Com este apoio, os utilizadores finais pagarão o mesmo do que em 2021".



"Este é um apoio para um setor emergente, de reduzida dimensão, mas determinante para Portugal atingir os objetivos a que se vinculou. Assim, na atual conjuntura de incerteza na evolução da tarifa de energia no setor elétrico, importa manter alguma estabilidade nos preços de carregamento na rede de mobilidade elétrica nacional, através de um apoio aos utilizadores de veículos elétricos que ajude a promover a adoção deste tipo de veículos", assinala o ministério liderado por João Pedro Matos Fernandes.





O Governo explica que o aumento da tarifa "será compensado através da aplicação de um desconto, a figurar nas faturas dos utilizadores de veículos elétricos, pago pelo Fundo Ambiental. No valor de 0,2614 euros por carregamento, este apoio neutraliza o acréscimo de tarifas, mantendo este encargo no patamar aplicado em 2021. Ou seja, os utilizadores de veículos elétricos pagarão no próximo ano exatamente o mesmo que pagaram neste".