Gestora de frotas Leasys quer liderar mercado

Após a aquisição da ALD Automotive em agosto último, a Leasys Portugal detém hoje a segunda posição no País, com uma frota gerida de 31 mil veículos, dos quais 19% são frota elétrica (BEV e PHEV) e mais de 4.200 clientes.



No entanto, segundo revelou Nuno Jacinto, diretor-geral da Leasys Portugal, ‘’com o esperado acelerar do desenvolvimento da empresa, tendo como principal foco a satisfação do cliente, esperamos conseguir, até 2026, mais 20 por cento de veículos em frota’’.



Para atingir esses objetivos, a empresa conta com a rede de concessionários Stellantis, parcerias e vendas diretas para promover os seus produtos, oferecendo aos clientes controlo autónomo sobre veículos e frotas, apoiando-os na gestão de serviços relacionados com o seu contrato graças ao desenvolvimento avançado de plataformas digitais.



Nesse sentido, Nuno Jacinto revelou o lançamento, nos próximos dias, do novo serviço ‘’My Evo’’, que se apresenta como a mais completa e inovadora solução para veículos elétricos.



‘’Verdadeiro ecossistema completo de carregamento para veículos elétricos’’, nas palavras do responsável da Leasys Portugal, a ‘’My Evo’’ será composta por um conjunto integrado de serviços e funções que inclui facilitadores para a eletrificação, como o ‘’e-switch’’, consultoria e suporte na vertente elétrica, possibilidade de alocação de consumo aos utilizadores, compra ou aluguer de ‘’wallbox’’ em ambientes domésticos e empresariais e cartão para carregamento para a rede pública e privada.



A Leasys Portugal oferece uma avançada gama de soluções de produtos e serviços, desde o ‘’renting’’ tradicional aos produtos mais flexíveis para uma personalização e satisfação total dos seus clientes.



Criada a partir da fusão de duas empresas líderes no setor, a Leasys e a Free2Move Lease, a nova empresa Leasys ocupa o quarto lugar no mercado europeu e conta com uma frota gerida de 850.000 veículos, que espera aumentar para um milhão de veículos até 2026.



A empresa está já operacional em 11 países europeus: Itália, Espanha, França, Reino Unido, Alemanha, Bélgica, Países Baixos, Portugal, Polónia, Luxemburgo e Áustria.