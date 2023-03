"Joint venture" da Stellantis e Crédit Agricole vai comprar ALD Portugal

ALD obteve autorização condicionada para o controlo da fusão e conclusão de aquisição da LeasePlan. No entanto, Bruxelas impôs que a ALD alienasse as filiais de "renting" e gestão de frotas da ALD em Portugal, na Irlanda e na Noruega, bem como as operações da LeasePlan na República Checa, na Finlândia e no Luxemburgo.



No comunicado, a Stellantis refere que este acordo constitui "uma aceleração imediata das ambições na mobilidade e aluguer de longa duração de veículos".





A "joint venture" da Stellantis e do Crédit Agricole Financial Services chegou a acordo com a ALD Automotive para a compra da operação da empresa de "renting" em Portugal, bem como do negócio da LeasePlan no Luxemburgo, informou esta quarta-feira o fabricante automóvel liderado por Carlos Tavares (na foto).A "joint venture" - detida em partes iguais - resultou da combinação da Leasys e da Free2move.O acordo assinado com a ALD decorre dos "remédios" impostos à empresa de "renting" para a aquisição da LeasePlan.Em finais de novembro do ano passado, a

"A aquisição destas operações em Portugal e no Luxemburgo é uma excelente oportunidade para reforçar a nossa posição e uma alavanca extra para aumentar a nossa frota para um milhão de veículos até 2026", refere Philippe de Rovira, diretor das filiais da Stellantis, citado no comunicado. "Juntas, a Leasys e a Free2move Lease contam atualmente com uma frota de aproximadamente 828 mil veículos", acrescenta.



A aquisição deverá ficar concluída ainda durante este ano, assinala a Stellantis.